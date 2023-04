Paris XIII : trois occasions de chasser les oeufs en famille

Coloriage d’œufs, jeu de piste, actions ludiques de nettoyage et, bien évidemment, chasses aux œufs sont au programme ces samedi 8 et dimanche 9 avril.

La municipalité du XIIIe arrondissement de Paris propose cette année trois chasses aux oeufs avec la participation des associations Résoquartier, Moi & Mes Enfants, Association Rungis Brillat Peupliers (ARBP), Les Parques, 13 Unis et la ludothèque « Au Temps du Jeu ». Premier rendez-vous samedi 8 avril au square René Le Gall de 15 heures à 17h30 (Moi & et Mes Enfants et ARBP). Ensuite, samedi 8 avril toujours, au parc Kellermann de 15 heures à 17h30 (Les Parques et 13 Unis).

Dimanche 9 avril, direction le jardin Héloïse et Abélard de 15 heures à 17h30 (Résoquartier et ludothèque « Au Temps du Jeu »)

Au programme de ces après-midis festifs : coloriage d’œufs, jeu de piste, Foodtruck, actions ludiques de nettoyage et bien évidemment la chasse aux œufs !

La participation est libre et gratuite. À son arrivée, chaque famille est invitée à récupérer un ticket symbolique de participation auprès du point d’accueil, qui sera facilement identifiable. Plusieurs sessions de « chasses » aux œufs, d’une durée de 30 minutes, seront organisées tout au long de l’après-midi.

Un espace réservé aux enfants de moins de trois enfants sera délimité afin que tous les âges puissent profiter de l’évènement en toute quiétude.

Afin de préserver « Dame Nature », le plus grand respect devra être porté à la végétation tout au long du parcours. La plupart des espaces seront accessibles : pelouse, partie boisée… Toutefois, les œufs ne seront pas cachés au cœur des massifs afin d’éviter les piétinements et les dégradations des fleurs.