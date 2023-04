Paris XIV : une conférence dédiée aux papas et futurs papas le 12 avril

Accessibles en ligne, ces rendez-vous sont proposés chaque mois sur différentes thématiques ayant trait à la petite enfance.

Une fois par mois, assistez aux conférences petite enfance en ligne ! Introduites par Amine Bouabbas, Premier adjoint en charge de l’éducation, de la petite enfance, des familles et des nouveaux apprentissages, les conférences sont animées par des professionnels de la petite enfance.

Prochain rendez-vous mercredi 12 avril sur le thème "Soutien à la parentalité des papas et futurs papas". D'autres conférences sont programmées les 24 mai et 14 juin. Toutes les conférences auront lieu à 13h.

Lien zoom unique pour toutes les conférences : https://us02web.zoom.us/j/84088694184

ID de réunion : 840 8869 4184

Les crèches collectives municipales

Le XIVe arrondissement compte 14 crèches collectives municipales et 2 crèches en gestion déléguées Elles représentent 1 315 places, toutes sections confondues. Elles accueillent les enfants de 7h30 à 18h30. Les demandes d’admission s’effectuent en mairie. Les places sont attribuées par une commission de transparence.

Les crèches collectives associatives

Il y a 13 crèches associatives dans l'arrondissement. Elles sont subventionnées par la Ville de Paris et la caisse d’allocations familiales. Les inscriptions s’effectuent directement auprès des structures qui gèrent elles-mêmes les attributions.

Les crèches familiales municipales

Les assistant(e)s maternel(le) s gardent à leur domicile de 1 à 3 enfants simultanément, âgés de 2 mois et demi à 3 ans. Les enfants bénéficient d’activités collectives dans les locaux de la crèche familiale. Il y a 3 crèches familiales municipales dans le 14e. Elles comptent 158 places. Ces dernières sont attribuées selon les mêmes modalités que pour les crèches collectives.

Les crèches parentales

Crèches collectives gérées par une association de parents. Ceux-ci s’engagent à participer à la garde des enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans, avec le soutien de personnels qualifiés « petite enfance ».