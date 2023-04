Prix du pays noir : c’est parti pour la 10e édition

Les gens du Bassin et de la vallée du Lot aiment leur territoire, dont les racines puisent dans l’héritage paysan et ouvrier. Afin de cultiver cette mémoire collective singulière, Jean-Paul Desprat a créé le prix littéraire du Pays noir. Voilà la 10e édition.

Deux prix distincts sont décernés sous ce même vocable. Le premier, pour une fiction (nouvelle, conte…). Le second, pour un document (histoire ou ethnologie). Chaque vainqueur recevra 1 000 €. Les récits doivent avoir obligatoirement pour cadre géographique ou pour sujet les quatorze communes du nouveau canton Lot et Dourdou et, dans le canton d’Elne et Alzou, les communes de Cransac, d’Aubin et de Firmi.

Les œuvres écrites dactylographiées avec 30 pages maximum, sont à déposer en cinq exemplaires, auprès du secrétaire général, André Romiguière ou au bureau de l’office de tourisme communautaire de Decazeville (square Jean Ségalat). Les vidéos de dix minutes maxi sont à poster sur internet (officetourismedecazeville@wanadoo.fr).

Roger Lajoie-Mazenc honoré

Depuis 2013, 77 contributions, c’est-à-dire 77 personnes ont eu le courage (parce qu’il en faut) de livrer leurs écrits, avec ce qu’ils comportent parfois d’intime, aux regards et à l’appréciation du public. Quatre des lauréats (Gérard Pertus, Yoann Lombart, Patrick Fréjaville, Jean-Louis Calmettes) ont ensuite poursuivi l’aventure en écrivant et publiant d’autres textes ou en imprimant le texte primé.

Trois pépites rares, produites par des personnes décédées, ont été sorties des tiroirs par leurs héritiers, révélant de véritables talents cachés : Le Dourou de Gérard Cantaloube (un conte digne de Marcel Aymé) ; Le Gua dans les années 1920-1930 de Pierre Fraysse (petit chef-d’œuvre d’observation sociologique) ; Mon pays noir de Christian Escaffre (une ode à notre à notre cher Bassin). L’une des plumes les plus fertiles de notre pays, Roger Lajoie-Mazenc a été justement honorée. Une œuvre déjà publiée, véritable somme sur la musique populaire à Decazeville Musique à ciel ouvert de Loïc Randeynes a été également primée.

Pour participer : officetourismedecazeville@wanadoo.fr/romiguiere.andre@orange.fr

Contact au 05 65 43 18 36.