Réforme des retraites : Élisabeth Borne reçoit les syndicats ce mercredi, pour dialoguer ou une réunion écourtée ?

L’intersyndicale est reçue à Matignon ce mercredi 5 avril à 10 heures par la Première ministre Élisabeth Borne à Matignon. Toutefois cette réunion cruciale risque peu d’aboutir à une sortie de crise au vu des profondes divergences qui déchirent l’exécutif et les responsables syndicaux.

Les responsables syndicaux et la Première ministre doivent se rencontrer ce mercredi 5 avril à Matignon pour tenter de sortir de la crise des retraites, avant une 11e journée de mobilisation.

Le gouvernement est prêt à "dialoguer" et à "avancer"

Retrait pur et simple de la réforme, recul de l’âge de départ de 62 à 64 ans… Les points de discorde sont tenaces entre le gouvernement et les syndicats qui doivent se rencontrer ce mercredi à 10 h à Matignon. Au vu de leurs divergences, il y a peu de chances que cette rencontre aboutisse à une sortie de crise après l’adoption du texte au forceps du 49.3.

Le gouvernement est prêt à "dialoguer" et à "avancer" sur la réforme des retraites et d'autres sujets liés au travail, a déclaré mardi 4 avril le porte-parole de l'exécutif Olivier Véran à la veille d'une rencontre à Matignon entre la Première ministre Elisabeth Borne et l'intersyndicale. "Je peux vous garantir que si la porte de la Première ministre est ouverte, c'est bien avec la volonté d'avancer et de dialoguer", a déclaré Olivier Véran lors du compte rendu du conseil des ministres.

Les syndicats, qui font front uni contre le texte prévoyant de repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, demandaient depuis plusieurs semaines à être reçus par le président de la République Emmanuel Macron. S'ils ont accepté de rencontrer Elisabeth Borne, ils ont néanmoins prévenu qu'ils ne discuteraient pas des retraites tant que le texte n'est pas mis "en pause" voire retiré.

Un rendez-vous qui "pourrait être très court"

Lundi, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a ainsi indiqué que le rendez-vous avec la Première ministre "pourrait être très court", faute d'accord sur un retrait du texte.

"Cette réunion ne s'inscrit pas dans l'optique d'une réunion écourtée", a répondu mardi Olivier Véran.

"Il y a beaucoup de sujets qu'on doit voir ensemble. Il y a la question de la réforme des retraites, bien sûr, mais il y a aussi toutes les questions qui ont trait au travail. Et je crois que les Français attendent de nous qu'on soit dans cette recherche du consensus pour pouvoir avancer concrètement", a-t-il ajouté.

Onzième mobilisation jeudi 6 avril

Cette réunion a lieu à la veille d’une onzième journée de mobilisation nationale durant laquelle des manifestations et de nouvelles perturbations sont attendues dans les transports, les écoles ou les raffineries. La participation, en net repli la semaine dernière, sera scrutée de près, tout comme les débordements en marge des cortèges.

Verdict du Conseil constitutionnel attendu le 14 avril

L’agitation politique est suspendue aux décisions du Conseil constitutionnel qu’il rendra le 14 avril prochain sur la constitutionnalité de la réforme des retraites et le référendum d’initiative partagée de la gauche. Les Sages pourraient éventuellement se prononcer sur une censure totale ou partielle du texte.

Les syndicats comme la gauche comptent également sur la validation par la Haute juridiction du référendum d’initiative partagée (RIP) sur la réforme.