Réforme des retraites : pas de retrait du texte, la réunion avec Elisabeth Borne est "un échec" selon les syndicats

L'intersyndicale appelle à manifester de nouveau en sortant de la réunion très attendue avec la Première ministre.

L'intersyndicale a constaté mercredi 5 avril 2023 l'échec d'une réunion avec la Première ministre Elisabeth Borne, qui a refusé leur demande d'un retrait de la réforme des retraites, et appelé à nouveau les Français à manifester massivement jeudi contre le texte de loi relevant à 64 ans l'âge légal de départ.

Les syndicats "refusent de tourner la page" et "d'ouvrir d'autres séquences de concertation", a déclaré l'intersyndicale dans une déclaration commune lue par le président de la CFTC, Cyril Chabanier, après environ une heure de discussions à Matignon.

Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a dénoncé "une grave crise démocratique" en sortant de Matignon. "L'opinion n'a pas bougé, et s'est même accentué, depuis début janvier. Et donc la sagesse, dans une démocratie, c'est d'écouter et de se remettre autour de la table".

Retraites: Laurent Berger (CFDT) dénonce "une grave crise démocratique" à l'issue de la réunion à Matignon pic.twitter.com/l1d2T4LQnW — BFMTV (@BFMTV) April 5, 2023

La nouvelle secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a expliqué que l'intersyndicale avait "choisi de mettre fin à cette réunion inutile. C'est une gifle à des millions de personnes dans la rue".

La suite du mouvement décidée jeudi

Un "échec" qui intervient à la veille de la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. L'intersyndicale a annoncé qu'elle se réunira ce jeudi à 18 heures dans les locaux de FO à Paris pour décider de la suite du mouvement.