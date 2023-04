Villefranche-de-Rouergue. Un challenge placé sous le signe de la jeunesse

Ce samedi, malgré un temps froid et des giboulées, 400 jeunes ont foulé les pelouses du complexe Henri Lagarde à l’occasion du challenge Groupama en U14 et du Festi Rugby Kids dans les catégories U8 et U10. Une manifestation essentielle au développement des écoles de rugby et répartie sur 26 sites en Occitanie. En challenge Groupama, les U14 de l’Avenir ont obtenu deux belles victoires face à l’US Carmaux et au SC Graulhet. Pour le Festi Rugby Kids les clubs du SO Millau, Rugby Bassin Ouest Aveyron, Lévezou Ségala Ovale, US Séverac, HVAR et de l’Avenir Villefranche XV ont participé à ce tournoi avec des matches disputés sous l’œil de nombreux parents venus soutenir ces rugbymen en herbe. Merci aux entraîneurs et organisateurs pour cette belle journée de rugby éducatif. Samedi à Decazeville, les U19 de l’entente RCOA se sont imposés face à leurs homologues de Montech sur le score de 43 à 14 (mi-temps 36 à 7) à l’issue d’un festival offensif avec sept essais inscrits et quatre transformations.