Sébazac-Concourès. Collectif "Zou" : comment aller à la rencontre de l’autre ?

Le spectacle du collectif "Zou" : "On ne dit pas hein" proposait à la Doline un spectacle dont le thème était la rencontre de l’autre, comment on va vers les autres qui sont différents de nous. Trois artistes se produisaient sur scène. Par des gestuelles, les trois personnages mimaient la rencontre. On approche. On va vers l’autre mais on se méfie. Comment dire bonjour ? La perception de chacun est différente. Pourtant on est curieux de l’autre mais l’autre n’est pas identique à nous. Il faut l’apprivoiser, le découvrir.

Très beau jeu des artistes apprécié par les adultes et par les nombreux enfants présents au spectacle.