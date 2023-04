Laguiole. De Saint-Matthieu à Mels, un seul et unique cœur bat, celui de Lou pitchou !

Que d’agitation en ce vendredi dans le petit village de Mels, plutôt calme d’ordinaire ! Pourquoi une telle effervescence en cette douce journée ensoleillée de printemps ?

Tout simplement parce qu’à deux mois de la transhumance si chère à notre pays, ce sont les élèves de 6e, de l’ensemble scolaire Saint-Matthieu en Aubrac, qui se sont livrés à une étrange escapade qui les a menés de leur salle de cours de français où ils ont écrit de longues heures durant un conte fabuleux intitulé "Lou pitchou" jusqu’au plus profond de ce petit paradis sur terre : la Grange de Mels ! Mais qui est Lou pitchou ? Un étrange elfe tout droit sorti de l’imagination des collégiens, à la recherche de ses frères et sœurs, au fil des quatre éléments et des quatre saisons… Les quatre saisons, dites-vous ? Il n’en fallait pas plus à Anne Le Bozec, pianiste de renom, pour proposer à nos fabulistes d’un jour de mettre en musique ce récit riche en couleurs et en personnages sur des accords de piano orchestrés par Anne pour le bonheur de tous !

Voici pourquoi, après avoir joué ce spectacle devant leurs camarades de CP-CE le jeudi 16 mars au collège Saint-Matthieu, les élèves ont offert le lendemain à leurs parents et grands-parents ce petit joyau de bonheur, de grâce et d’humour tout en musique…

Un grand merci à Anne et à Alain pour leur sympathie, leur bienveillance, leur accueil dans leur grange, lieu magique dans lequel cette parenthèse musicale a pris toute sa valeur…

Merci également à la commune de Sainte-Geneviève, partie prenante du transport des élèves via l’Acla représentée ce jour même par Édith et Michel, qui ont assuré le transport des enfants. Merci au public venu nombreux applaudir cette farandole de bonne humeur et de joie de vivre !

Et félicitations aux élèves qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes à travers ce spectacle à jamais ancré dans le cœur de tout un chacun !