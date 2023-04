Luc-la-Primaube. Des cours pour entretenir sa forme avec Sport pour tous

L’association Sport pour tous présidée par Gérard Caumes propose des cours la portée de tous ceux et celles qui souhaitent entretenir leur forme. Ces dames et quelques messieurs sont nombreux à ne pas ménager leurs efforts pour garder la forme et à se donner rendez-vous plusieurs fois par semaine pour participer aux différents cours proposés.

Des cours visant à travailler la souplesse, l’étirement, le renforcement musculaire, la respiration, la maîtrise de son corps… Au programme, de la gym forme bien-être le lundi de 10 h à 11 h, à l’espace Saint-Exupéry de La Primaube en alternance avec Nicole et Myriam et le vendredi de 10 h à 11 h avec Cindy.

Un cours de gym cardio-attack avec Cindy le jeudi de 18 h 45 à 19 h 45 à l’espace Saint-Exupéry. De la marche nordique avec Cindy le mardi de 18 h 15 à 19 h 45 ainsi que le mercredi de 18 h 30 à 20 h avec Virginie et Pascal. Des cours de fitness le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 avec Cindy.

Des cours de renforcement musculaire, salle de gym à Luc le mardi de 20 h à 21 h avec Allan et le mercredi de 20 h à 21 h avec Justine, du keep-fit le lundi de 20 h à 21 h et Pilates le lundi de 19 h à 20 h avec Myriam et le mardi de 18 h à 19 h et de 19 h à 20 h. Plus d’infos sur www.club.sportspourtous.org/luclaprimaube ou au 06 31 24 84 78.