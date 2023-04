Expo, Dédicace ou sortie nature, autant de rendez-vous à ne pas manquer !

Yoann Lombart en dédicace à Cransac

et à Decazeville. L’auteur decazevillois Yoann Lombart revient avec "Le meilleur des histoires du Girou", personnage inventé pour le Prix du pays noir remporté en 2015. Ce livre est un hommage aux anciens. "Girou et cie", 131 pages, 15 euros. En vente et en dédicace à la treille chez Romero à Cransac vendredi 7 avril et à Presse bulle à Decazeville, le 8 avril, de 10 heures à 12 heures.

Jean Poujade s’expose. Du 1er au 15 avril prochain, tous les jours de 16 heures à 19 heures, venez admirer les œuvres de cet artiste exceptionnel à la galerie Jean-Ségalat à Decazeville. Jean Poujade fêtera ses cent ans le 15 décembre prochain ! Alors n’hésitez pas à venir admirer son travail et le rencontrer !

À découverte des plantes comestibles. Le dimanche 9 avril, partons en nature à la rencontre des plantes et jeunes pousses de printemps comestibles. Rendez-vous aux établies à 15 heures munis d’un panier et d’un couteau. Tarif : 18 euros. Inscription : 06 74 31 34 91. Lieu de rendez-vous : 55 route de Saint-Roch à Decazeville.