Flavin. Gymnastique : direction les demi-finales des championnats de France

Les compétitions s’enchaînent pour les gymnastes de l’Envol gym Flavin.

Pour les Flavinoises engagées dans les catégories fédéral A et performance, les bons résultats se succèdent puisque tant en équipes, qu’en individuelles, ces gymnastes ont gagné leur ticket pour les 1/2 finales des championnats de France.

En équipe, lors de la compétition départementale, les filles ont très bien entamé leur saison en remportant l’or dans toutes les catégories.

Malgré quelques erreurs lors de la compétition interdépartementale, les quatre équipes flavinoises terminent sur le podium. En fédéral A, les plus grandes prennent la 3e place, l’équipe 12/15 ans termine seconde et les plus jeunes s’offrent la première place. Une très bonne entame de saison pour ses jeunes filles qui tenteront de se qualifier pour les championnats de France lors de la compétition du 15 et 16 avril à Flavin.

De leur côté, l’équipe engagée en catégorie performance, monte sur la 2e marche du podium et retrouvera ses concurrentes lors de la compétition du 6 et 7 mai à Colomiers avec en ligne de mire les championnats de France.

En individuelles, les bons résultats sont également là. Lors de la compétition interdépartementale nos gymnastes ont fait bonne impression et ont remporté pas moins de onze podiums.

Les plus jeunes ont quant à elles pris la 1re et 2e place avec plus de cinq points d’avance. De très belles prestations pour les Flavinoises qui démontrent leur motivation et leur travail à chaque échéance. Quatre d’entre elles tenteront de se qualifier pour les championnats de France le week-end prochain à Montauban tandis que leurs camarades d’entraînement participeront à la finale de la région Occitanie.