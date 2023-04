Pomayrols. Journées européennes des métiers d’art à l’atelier de poterie au Martinez

Dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art, qui se sont déroulées du 31 mars au 2 avril, les potiers Muriel Thomas et Pascal Leroy ont ouvert leur atelier au public, comme l’année précédente.

La météo étant un peu plus clémente que lors de la dernière édition, les visiteurs sont venus beaucoup plus nombreux apprécier le savoir-faire et le travail des potiers. Ils ont notamment découvert la technique de la jarre à la corde, qui consiste à fabriquer de grandes pièces en argile en utilisant un gabarit en bois et une corde de chanvre qui entoure la structure et sur laquelle l’argile sera posée à la main de façon homogène. Ceci permettant de réaliser des pièces d’un volume important destinées à l’extérieur, jardin terrasses, patios, etc., cuit à 1 300° au four à granulés.

Aussi, ils ont pu admirer de nombreuses pièces, pour l’intérieur et l’extérieur, de toute forme et de tous gabarits.

Pour tous, ce fut un agréable moment d’échanges, de découverte.

À l’année prochaine !