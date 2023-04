Marcillac-Vallon. La cyberbase prête pour le deuxième trimestre

La cyberbase Conques-Marcillac a dévoilé le programme de ses ateliers d’initiation pour les mois d’avril, mai et juin (les mardis de 9 heures à 10 h 30). Transfert des données : sauvegarder des photos du smartphone à l’ordinateur (14 avril). Traitement de texte : taper les courriers et mettre en page différents types de documents (3 ateliers : 9,16, 23 mai). Mots de passe sécurisés : apprendre des techniques pour en créer des forts (30 mai). Les + d’internet & messagerie : approfondir ses connaissances pour être plus à l’aise dans ses pratiques (6, 20, 26 juin).

Dans le cadre du projet "Net’attitude" , deux actions seront dédiées aux parents d’enfants et d’ados (une conférence gratuite et des ateliers pratiques). À l’occasion du Printemps du numérique porté par l’UDAF, la conférence intitulée "Écran et enfants/ados" aura lieu le mardi 2 mai à 20 h 30 à la Maison du territoire.

Sur le même thème, 3 ateliers pratiques se dérouleront le mardi après-midi de 18 heures à 19 h 30 (sur inscription) : Gérer et limiter le temps d’écran de vos enfants /ados (16 mai, parents uniquement). Découverte des réseaux sociaux (6 juin, parents uniquement). Modélisation et impression 3 D (30 mai ou 20 juin). La cyberbase propose également un accès libre gratuit aux ordinateurs (sur inscription) ainsi qu’un un accompagnement individualisé (sur rendez-vous).

Deux cyber-goûters sont proposés aux enfants (à partir de 7 ans) pendant les vacances scolaires de printemps le mardi 2 mai et le jeudi 4 mai de 14 heures à 17 heures (sur inscription, places limitées).

Renseignements et inscriptions : 05 65 47 05 97 ou par mail : cbbmarcillac@hotmail.fr