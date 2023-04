La Première ministre Elisabeth Borne sera en Aveyron ce vendredi 7 avril

La Première ministre est attendue dès ce vendredi 7 avril au matin à Salles-Curan puis à Rodez pour une journée sur le thème de la santé. Cette visite de dernière minute se fera sous haute surveillance, dans le contexte social actuel. Élisabeth Borne sera accompagnée de François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, et d'Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé.

C'est un déplacement surprise. Dans le contexte actuel brûlant, Elisabeth Borne sera dans l'Aveyron ce vendredi 7 avril, a-t-on appris auprès de Matignon ce jeudi midi. La Première ministre est attendue à Salles-Curan d'abord, à Rodez ensuite. Elle devrait y passer l'intégralité de la journée autour de la thématique de la santé. Ce déplacement "a vocation à échanger avec les professionnels de santé, élus locaux et patients sur les initiatives territoriales pour améliorer l'accès aux soins des Français", indique Matignon. La Première ministre sera à cet effet accompagnée dans ses visites par François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, et d'Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé.

Au programme

Le programme précis de son déplacement a fait l'objet de nombreuses modifications successives. Au final, voici le déroulé de la journée communiqué ce jeudi à 15 heures par la préfecture. La Première ministre échangera tout d’abord avec les professionnels de la maison de santé rurale de Salles-Curan particulièrement engagés pour apporter une offre de soin de qualité au plus près de la population rurale. Rendez-vous à 9h40.

La cheffe du gouvernement et ses deux ministres ont ensuite rendez-vous à 12 heures au centre hospitalier de Rodez pour visiter des services et ouvrir des échanges avec les partenaires de la communauté professionnelle territoriale de santé du Nord-Aveyron. Cette visite se conclura par la signature du projet de la Maison des internes.

À 13 h 15, un déjeuner républicain à Rodez, dont le lieu n'est pas précisé, réunira La Première ministre et ses ministres pour dialoguer avec élus et acteurs sociaux du département. D'autres moments d'échanges pour être prévus en suivant, avant le retour vers Paris.

Perturbations

Ce déplacement entraînera aux abords des lieux de visite, quelques perturbations de stationnement et de circulation. Un important dispositif de sécurité est annoncé, les véhicules des forces de l'ordre seront, notamment, stationnés rue Vieussens à Rodez, qui sera interdite dès ce soir jeudi 6 avril à 18 heures, jusqu'au lendemain vendredi 19 heures.

Deuxième déplacement depuis la contestation

Il s'agit du deuxième déplacement en région d'Elisabeth Borne depuis l'usage du 49.3 à l'Assemblée nationale. En fin de semaine dernière, la cheffe de gouvernement s'était rendue dans la Nièvre. Accompagnée de Pap Ndiaye, ministre de l'Education, elle avait fait le choix de parler de l'école rurale, tout en indiquant qu'elle travaillait à l'élaboration d'un nouveau programme de gouvernement dont les trois piliers seraient l'éducation, l'écologie et la santé. C'est sur ce dernier domaine que s'inscrit sa visite dans le département.

Cela suffira-t-il à faire oublier la réforme des retraites ? Rien n'est moins sûr. D'autant plus que l'intersyndicale a qualifié "d'échec" sa rencontre avec la Première ministre ce mercredi matin à Matignon. "On est en train de vivre une grave crise démocratique, on avait une crise sociale qui se transforme en crise démocratique", a notamment déploré Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. À Rodez, une nouvelle mobilisation dans la rue est en cours ce jeudi après-midi. La visite d'Elisabeth Borne dans le département s'est invitée au cœur des discussions dans le cortège...