Connac. L’Atelier bleu démarre une nouvelle saison d’expositions

Avec le printemps et les beaux jours qui s’installent, l’Atelier Bleu de Connac démarre sa saison pour le plus grand plaisir des amateurs d’art. Hervé Budde, ébéniste de métier, après un séjour chez les Compagnons du Devoir en taille de pierre, suivi de 3 ans à l’école des Beaux-Arts en cours du soir à Toulouse, a souhaité partager ses œuvres et créer un espace ouvert à tout artiste, bien souvent méconnu.

C’est ainsi qu’une partie de l’atelier s’est transformée en galerie d’art afin d’offrir la possibilité à des plasticiens d’exposer leurs œuvres dans la convivialité et à chacun de découvrir des réalisations contemporaines en milieu rural, trop souvent éloigné du monde culturel.

Situé dans la toute petite commune de Connac riche en histoire et entourée de magnifiques paysages de la Vallée du Tarn, l’Atelier bleu enchante. Depuis l’inauguration de la Galerie, les hôtes ont eu la joie d’accueillir un grand nombre de visiteurs, ce qui les conforte dans l’idée que les arts plastiques ont toute leur place dans les campagnes et ne sont pas l’apanage du monde urbain. Pousser la porte d’une galerie d’art pour s’enrichir d’un monde visuel empli de formes et de couleurs est à la portée de tout un chacun grâce à ce type de projets.

La première exposition de la saison 2023 fera découvrir l’œuvre du photographe guadeloupéen Jean-Claude Blandy qui présente toute une série de clichés très éclectiques entre paysages et portraits, couleur et noir et blanc, sport et milieu urbain. Ce travail d’une grande technicité fera passer au public un bon moment visuel.

Le vernissage aura lieu le samedi 15 avril à 18 heures et fera profiter les visiteurs d’un bon moment de convivialité. Tout le monde est le bienvenu.

Vous pouvez suivre l’actualité de la Galerie sur le site latelierbleu3.fr. La Galerie est ouverte tous les jours entre 14 h et 18 h. Pour plus de renseignements : Hervé Budde : 06 21 66 48 05 ou latelier3@gmail.com