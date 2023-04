"Les amis de l'Hôpital" à Espalion : le dynamisme d’une association très appréciée

L’association "Les amis de l’Hôpital" a tenu son assemblée générale à l’espace détente du centre de rééducation, en présence de Claudine Bussetti, représentant la municipalité.

La présidente Lucienne François a souhaité la bienvenue à tous et a remercié la direction de l’hôpital pour la mise à disposition de l’espace détente et de tous les moyens de fonctionnement, les ouvriers présents quand ils sont sollicités, le maire et le CCAS pour son apport financier, et pour leur présence Nadine de Carvalho, représentant la direction de l’hôpital, Danièle Schmitt présidente et Jean-Michel Dols, secrétaire de l’association Passerelle.

Bilan d’activités

Elle a remercié également les bénévoles qui s’impliquent dans le travail de l’association, Sandrine, la salariée : sans leur travail l’association ne pourrait exister car le travail comptable, la gestion, le suivi des commandes, l’atelier de lecture, le chariot de friandises et le lavage du linge… demandent beaucoup de temps.

Le bilan financier de Jeanine Baldet, trésorière présente un solde positif de 2 388,16 €. Le tarif de la cotisation reste inchangé à 5 € de même que les prix du bar. Il faut prévoir l’achat de mobilier de jardin équivalent à 5 000 €, plus des bancs.

L’espace détente (bar, boutique) est tenu par Sandrine et par des bénévoles. L’abonnement à Centre Presse est poursuivi et on peut consulter ces journaux à l’Espace Détente. Le lavage du linge est assuré par l’association Passerelle. Le passage à la maison de retraite du chariot des friandises se fait tous les 15 jours.

L’animation en occitan par Jeannine Baldet a lieu une fois par mois. L’atelier de lecture est fait le lundi matin avec quatre animateurs : Marie-Jo Lacampagne, Évelyne Centrès, Michel Gayraud et Lucienne François, mais il faudrait renforcer l’équipe pour éventuellement élargir cette animation. Des spectacles ont eu lieu avec Nicolas Ullern suivi d’un goûter, les Chanteurs d’Olt, avec leur nouveau spectacle "Les conquêtes", le goûter de Noël. Un atelier floral a été proposé par Lucienne François, avec la réalisation de jolies coupelles.

Des quines mensuels ont été organisés à la maison de retraite, et le quine annuel en novembre a été parfaitement réussi. Un pique-nique très apprécié a réuni les bénévoles dans les jardins de l’hôpital et sera renouvelé.

Projets 2023

Faire un atelier déco pour Pâques ; offrir des œufs en chocolat à la maison de retraite et à l’Espace Détente, et une fouace pour le goûter de Pâques ; faire venir 2 chorales : "La clé des champs" et "La chorale des Monts d’Aubrac" ; prévoir une sortie avec les Randos du Bonheur en calèche et avec des ânes.