Gabriac. Les finances de la cité sous l’œil avisé des élus municipaux

Le conseil municipal de Gabriac s’est réuni tout récemment en séance publique ; à l’ordre du jour principalement les finances.

Les comptes administratifs 2022 font apparaître un montant de 365 260,64 € de dépenses dans la rubrique de fonctionnement et de 415 429,72 € en recettes. Concernant la rubrique investissement elle s’élève à 263 650,26 € pour les dépenses et à 176 910,15 € pour les recettes.

Le budget prévisionnel s’élève à 497 345,21 € en dépenses de fonctionnement et à 401 063,17 € pour l’investissement.

Les élus n’ont pas souhaité augmenter les taux des impôts locaux qui restent inchangés depuis 2015. Malgré la baisse des dotations, en raison de la santé financière de la commune, cela permettra de réaliser les investissements prévus, notamment l’aménagement et la sécurité de la place de l’église de Gabriac et l’enfouissement des réseaux secs et humides d’une partie du village de Ceyrac.

La municipalité a sollicité les aides de l’État et de la Région pour ces travaux.

Une somme reste provisionnée pour l’entretien du patrimoine (chapelle, toit de l’église du village).

Les différents points de l’ordre du jour ont été votés à l’unanimité. Le détail du compte rendu est consultable en mairie.