Villecomtal. Les fleurs du Printemps des poètes ont poussé récemment à la médiathèque

Pour les Villecomtalais résidents ou de cœur, le Printemps des Poètes s’est illuminé, récemment, à la médiathèque à 16 heures et à la salle du conseil de 19 à 22 heures.

À la médiathèque, Babeth, Joëlle, Mariette et Michèle, sous la houlette de Lionel toujours poète au cœur de ses textes et lectures, ont fait partager des écrits réalisés par les élèves de l’école et inspirés par le mot "Frontières". Ces lectures étaient complétées par celle d’écrivains connus.

Peu de monde pour cette restitution mais une grande attention et un réel intérêt.

En soirée, il s’agissait du travail réalisé tout au long de l’année dans le cadre de l’atelier "lecture théâtralisée". Une trentaine de personnes se sont retrouvées salle du conseil avec les mêmes intervenants pour une soirée proposée en 2 temps.

La première "La meilleure façon de marcher", illustrée par la chanson "Dans la troupe y a pas d’jambes de bois…" et une invitation à voyager dans nos têtes. Ce sont les 35 poèmes recueillis dans les boîtes aux lettres qui ont pris la relève et ont été complétés par des citations, par exemple : "Seules les pensées que l’on a en marchant valent quelque chose" Nietzsche ou "Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche. Quand l’un avance, l’autre veut le dépasser. Et moi, comme un imbécile, je marche" Devos. La pause fut gourmande grâce aux nombreuses préparations des organisateurs.

La reprise fut la poursuite de l’hommage à la marche avec des citations "Marcher c’est aller vers soi, mais aussi vers les autres", des chansons et des extraits d’ouvrages "L’homme qui marche" Enfants d’Abyssinie Jean Béliveau.

Toute la soirée a été illuminée de plus de 100 photos prises et projetées par Brigitte Pirré-Nougier qui adore la photographie et prendre des photos. Face à elle, Jean Nougier à la technique pour l’ensemble.

La soirée s’est terminée par des applaudissements très soutenus et chaleureux. Vive l’écriture, vive la poésie et le Printemps des Poètes.