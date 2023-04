Espalion. Les Vieilles bielles de l’Aubrac au pays du Roquefort

Dimanche dernier, sous la conduite d’André Layrac, Lili et Henri Navajas, une quarantaine de véhicules de collection de plus de trente ans avaient rendez-vous à Laissac pour le petit-déjeuner. Le convoi a ensuite emprunté les routes pittoresques du Lévezou en passant par Ségur, Mauriac avant de descendre vers la vallée du Tarn et faire une première étape aux Costes Gozon chez le sculpteur de métal André Debru.

Le repas de midi a été pris à Lauras avant le départ vers Roquefort pour la visite des caves Société. Le chemin de retour passera sous le viaduc de Millau, Peyre et à nouveau le plateau du Lévezou.

Cette sortie de printemps qui ouvrait la saison 2023 a réuni

70 participants dans une ambiance conviviale.