Manifestation du 6 avril : "Nous ne sommes pas prêts à lâcher", martèlent les syndicats à Rodez

À la fin de l'acte 11 de la mobilisation contre la réforme des retraites à Rodez, qui a réuni 7 500 manifestants selon les syndicats, ceux-ci ont répété qu'ils restaient déterminés à faire reculer le gouvernement.

Des Moutiers jusqu'à la préfecture, les syndicats ont battu le pavé à Rodez, dans le cadre de la onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce jeudi 6 avril 2023.

11 000 en Aveyron selon les syndicats

Dans le département, deux rassemblements avaient été annoncés par l'intersyndicale, qui avait vu la préfecture lui refuser le défilé sur le viaduc de Millau. La commune avait tout de même été désignée pour un premier cortège, avec un second centré sur Rodez.

Selon les syndicats, la mobilisation ruthénoise a réuni 7 500 personnes. Du côté de Millau, ils étaient 3 500. À noter que la police n'a pas livré de donnée concernant Rodez : "aucune communication sur les chiffres", a-t-elle déclaré en fin de manifestation.

"Nous ne sommes pas prêts à lâcher"

Partis des Moutiers peu après 14h30, les manifestants ont défilé sous un beau soleil et en chanson. Ils ont terminé leur course devant la préfecture de l'Aveyron, place Charles de Gaulle, aux alentours de 16h10.

"Vous êtes là, nous sommes là aujourd'hui pour continuer à clamer haut et fort l'injustice de la réforme des retraites que nous continuons à refuser. Nous ne sommes pas prêts à lâcher", a martelé, après le défilé, Gauthier Couffin, porte-parole du syndicat Sud-Solidaires en Aveyron.

"Pour imposer sa contre-réforme des retraites, qui est aussi celle de son monde, Monsieur Macron emploie une stratégie bien éprouvée depuis près de 45 ans, la stratégie du choc."

"C'est vraiment exceptionnel"

De son côté, David Gistau, représentant de la CGT, a salué la mobilisation départementale. "7 500 à Rodez, 3 500 à Millau, après autant de dates... et en sachant qu'on a été obligé d'organiser ça à la hâte ! La colère est toujours là", a-t-il expliqué. "C'est vraiment exceptionnel. On le mesure avec ce que ça représente financièrement..."

Un rendez-vous donné à Elisabeth Borne

Secrétaire départemental de la CFDT, Gaël Lafarge a également félicité les cortèges aveyronnais : "Vous êtes de plus en plus nombreux. Encore une forte mobilisation contre le gouvernement, contre cette réforme des retraites !"

Et l'information de la venue de la Première ministre a rapidement fait le tour du défilé à Rodez. "On a une petite surprise vendredi : qui vient en Aveyron ?", a poursuivi Gaël Lafarge. Qui a lancé un appel aux manifestants : "On va bien l'accueillir ! Rendez-vous ce vendredi à 9h30 sur le mail de Bourran !"