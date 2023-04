Manifestations du 6 avril : transports, éboueurs, blocages... À quoi s'attendre lors de ce 11e jour de grève ?

Le point sur les secteurs mobilisés contre la réforme des retraites ce jeudi.

Le mouvement ne semble pas s'essouffler, une nouvelle mobilisation massive se dessine pour jeudi 6 avril 2023 pour exiger le retrait de la réforme des retraites. Selon BFMTV, une note du renseignement territorial envisage entre 600 000 et 800 000 participants dans la rue en France. À Paris, ils pourraient être entre 60 000 et 90 000.

La 11e journée mobilisation s'annonce dans un contexte particulièrement tendu alors que la réunion entre l'intersyndicale et la Première ministre, Elisabeth Borne, ce mercredi, n'a rien donné. Les syndicats auraient quitté Matignon précipitamment après le refus du gouvernement de retirer le texte.

Le renseignement territorial craint également la présence d'éléments susceptibles d'être à l'origine de débordements, surtout à Paris. Depuis l'utilisation du 49.3 pour passer le texte en force à l'Assemblée nationale, les heurts éclatent fréquemment en marge des manifestations dans les grandes villes : Bordeaux, Brest, Toulouse, Rennes, Lille, Lyon ou encore Nantes...

Des actions de blocage sont à prévoir, notamment du côté de la jeunesse qui pourrait se mobiliser massivement. On fait le point sur ce qui est attendu lors de cette 11ème journée de grève.

Dans les transports

Des perturbations ont d'ores et déjà été annoncées dans les transports. La SNCF déclare que 3 TGV et Ouigo sur 4 seront en circulation, pour 1 TER sur 2 en moyenne et 1 Intercité de jour sur 4. Aucun train de nuit ne sera sur les rails. Le trafic de l'Eurostar et du Thalys s'annonce quasi-normale.

La RATP prévoit un fonctionnement quasiment normal de son réseau RER et métro, sinon sur les lignes 3, 5 et 13. La ligne 6 devrait être perturbée par le parcours de la manifestation dans l'après-midi.

Par la voie des airs, la Direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies de réduire leurs vols de 20 % dans plusieurs aéroports : Marseille-Provence, Toulouse, Bordeaux et Nantes. "Des annulations et des retards sont à prévoir" dans la journée sur le trafic aérien, il est conseillé de reporter son voyage en se rapprochant de sa compagnie aérienne.

#Perturbations | Mouvement social national interprofessionnel du 6 avril 2023. pic.twitter.com/QMIxKPAaMd — Direction générale de l'aviation civile \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83c\uddea\ud83c\uddfa (@DGAC) April 4, 2023

Chez les éboueurs

Les sacs-poubelles commençaient à disparaître des rues de Paris après la suspension de la grève le 29 mars, mais la CGT a déposé un nouveau préavis de grève "reconductible et indéterminé" à compter du 13 avril.

Pour ce 6 avril, un appel est lancé par la CGT pour "participer activement et massivement" aux manifestations.

Dans les raffineries

Les difficultés d'approvisionnement se font de moins en moins sentir en France, le pourcentage de stations en manque de carburant est de 8,1 % en France, au 5 avril 2023, selon les données collectées par le service Fig Data du Figaro. En revanche, la situation reste très délicate en Ile-de-France où environ 30 % des stations sont en difficulté voire en rupture.

Le réapprovisionnement est notamment lié aux réquisitions ordonnées par le gouvernement, mais le mouvement de grève se poursuit dans de nombreuses raffineries de pétrole et dans les dépôts. La production est toujours à l'arrêt dans les raffineries de TotalEnergies à Gonfreville-L'Orcher (Seine-Maritime).

Dans l'énergie

"Blocage, mise en sobriété énergétique ciblée, passages en gratuité, baisses et interruptions de différentes productions d'électricité (thermique, nucléaire, hydraulique, gaz, solaire, éolien...)", la CGT Mines et Energie va poursuivre sa grève reconductible et appelle à multiplier les actions.

Les syndicats annoncent également poursuivre les opérations "entreprise morte" à Enedis et GRDF. Depuis 12 semaines, plusieurs sites sont occupés par les salariés.

Dans l'éducation

Le premier syndicat dans les écoles maternelles et primaires, la FSU-SNUipp, a annoncé "autour de 20 % des enseignants du primaire" grévistes pour ce jeudi, tout en appelant à "maintenir la pression".

Où seront les manifestations en Occitanie ?