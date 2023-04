Occitanie : appel à témoins lancé après la disparition de Guillaume, 27 ans, dans le Lot-et-Garonne

La gendarmerie du Lot-et-Garonne a lancé cet appel à témoins ce jeudi 6 avril.



On recherche Guillaume, 27 ans, disparu ce jeudi 6 avril dans le Lot-et-Garonne, selon l'appel à témoins lancé par la gendarmerie de Marmande.

Le jeune homme a quitté son domicile peu avant 11h et est susceptible de se trouver sur Agen. Il est vêtu d'un blouson foncé marron-noir, d’un pull noir et blanc style marinière, et porte un cabas de course de couleur blanche.

Toute personne ayant des informations est invitée à contacter la gendarmerie de Marmande au 05 53 64 83 00.