Prix des carburants : le groupe TotalEnergies élargit son coup de pouce à la pompe à compter de vendredi

Ce jeudi 6 avril 2023, le groupe TotalEnergies a annoncé qu'il allait élargir sa mesure de blocages des prix à 1 euro 99 le litre maximum, à compter de vendredi.

Un nouveau coup de pouce sur les prix de l'essence. Tôt ce jeudi 6 avril 2023, le groupe TotalEnergies a annoncé la mise en place d'une mesure supplémentaire pour soutenir les automobilistes.

1 euro 99

Le groupe a expliqué que "compte tenu des tensions d'approvisionnement en carburants dans certaines zones en France", il allait procéder à un réajustement des prix. En effet, il a "décidé d'élargir momentanément sa mesure de blocage des prix à 1€99/L max à tous les carburants".

Compte tenu des tensions d’approvisionnement en carburants dans certaines zones en \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 , TotalEnergies a décidé d’élargir momentanément sa mesure de blocage des prix à 1€99/L max à tous les carburants \u26fd\ufe0f (SP95, SP98, diesel, Excellium) à partir du 7 avril. https://t.co/8Y4TeDcxcs — TotalEnergies (@TotalEnergies) April 6, 2023

À compter du 7 avril

Cette mesure, qui concerne donc le SP95, le SP98, le diesel et l'Excellium, entrera en vigueur "à partir du 7 avril", soit ce vendredi, et sera valable "jusqu'à ce que les stations ne connaissent plus des difficultés d'approvisionnement".

Jusqu'alors, ce blocage à 1€99/L ne concernait pas l'Excellium diesel et le Sans-Plomb 98. Il est en vigueur, depuis le 1er mars, pour le diesel simple et le Sans-Plomb 95, pour toute l'année 2023.

6,95% des stations-service en pénurie

Comme le rapporte Le Parisien, mercredi 5 avril, 6,95% des stations-service étaient en pénurie d'au moins un des carburants.