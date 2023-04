Rodez : la maison de santé du Faubourg souhaite mieux répondre aux urgences du quotidien

Cette nouvelle tranche de travaux programmée sur la maison de santé du Faubourg devrait permettre un meilleur accueil des consultations quotidiennes et en particulier des "petites urgences". Le chantier doit être terminé au premier trimestre 2024.

Quelles solutions pour désengorger le service des urgences de l’hôpital Jacques-Puel ?

Mardi, lors du conseil d’agglomération, les élus communautaires ont approuvé une série de travaux destinés à faire évoluer l’usage de la maison de santé du Faubourg. En effet, dès le mois de septembre, après un appel d’offres lancé entre les mois de mai et de juin, des aménagements seront réalisés sur deux étages de la maison de santé.

Améliorer la prise en charge des maladies chroniques

Il s’agira d’installer un bureau d’accueil du pôle consultation urgence, de deux box permettant d’accueillir des patients (pour réaliser les premiers soins) ou encore un espace dit « technique », pour des sutures, des pansements, etc. Un bureau sera également prévu pour une infirmière Asalée, qui a pour objectif d’améliorer la prise en charge des maladies chroniques par une coopération entre infirmiers et médecins généralistes. "L’objectif est d’être plus efficace dans la prise en charge des consultations quotidiennes", a expliqué l’élu ruthénois, Francis Fournié.

Dans un même temps, un bureau sera prévu pour accueillir un orthoptiste et deux autres bureaux seront laissés vacants afin d’accueillir de nouveaux professionnels de santé. Il est également prévu qu’une salle de réunion soit aménagée et qu’elle puisse éventuellement servir d’espace de préparation à la naissance. Les travaux doivent être terminés au premier trimestre 2024, pour un montant de 519 586 €, hors taxes.

Reste à mettre en place une coordination entre les soignants pour "assurer une présence régulière sur le site de la maison de santé du Faubourg", souligne Francis Fournié.

Loin de combler les besoins

Pour répondre à cette problématique, une maison de garde médicalisée avait été mise en place au sein même de l’hôpital Jacques-Puel où les médecins généralistes accueillent les patients les week-ends et les jours fériés. Avant d’être pris en charge, les patients devront toujours appeler le 3966, numéro d’appel de la permanence des soins en Aveyron. Cette solution reste toutefois loin de combler les besoins, en particulier pour les urgences.