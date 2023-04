Muret-le-Château. Succès de la première sortie "terra trail-gourmande"

Près de 50 sportifs épicuriens se sont retrouvés voilà peu à Muret-le-Château pour la première sortie terra trail-gourmande. Ils s’étaient donné rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir le parcours terra trail de Muret-le-Château.

Comment animer l’espace terra trail ? C’est la question à laquelle a bien voulu répondre Vincent Èche, référent trail à Muret-le-Château. Il a proposé une sortie sportive et gourmande. Le concept était simple : pas de chrono, juste le plaisir d’aller courir ensemble et finir par un bon repas.

Cette première balade sportive et gourmande a débuté par une découverte du village de Muret-le-Château et de sa cascade. Ponctuée par quelques averses, elle s’est poursuivie sur les beaux chemins du Causse pour se terminer, après 2 heures de balade et 16 kilomètres parcourus, autour d’un bon aligot-saucisse.

"C’est une première, mais j’espère que nous pourrons organiser d’autres sorties sur les parcours terra trail", souligne Vincent, organisateur de cette journée.

Un souhait partagé par les 46 participants qui n’ont pas hésité à taquiner leur hôte en proposant de revenir la semaine suivante.