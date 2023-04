A Rodez, tout un pack d’animations pour un long week-end… de Pâques

Pour ce premier week-end de trois jours du printemps, plusieurs animations rythmeront la vie de la cité. Du salon du vin qui ouvre ce vendredi soir à la chasse aux œufs organisée lundi au haras, on vous propose une série d’animations.



Salon du vin : vendredi, samedi et dimanche

Le 17e salon du vin ouvrira vendredi à 18 h 30 à la salle des fêtes par une soirée festive. Et se poursuivra le samedi (10 heures à 19 h 30) et le dimanche (10 heures à 17 heures) en présence des cinquante vignerons choisis par les quatre mousquetaires cavistes ruthénois, organisateurs de ce salon. à savoir : Pierre Bonnefous (Cave ruthène), Guy Cayssials (La cave de Marius), Maëlle Falguières (Vins Falguières) et Rémi Costes (Alambic et vieilles bouteilles). Tarifs : soirée festive de vendredi et entrée samedi et dimanche, 10 euros ; entrées samedi et dimanche, 8 euros ; Entrée dimanche, 5 euros. À noter également, pour le dimanche, un repas ris d’agneau servi à partir de 8 heures, tarif : 20 euros.

Vendredi, concerts à la MJC et au Club

Les frères Joseph et Léon Le Nair, avec le spectacle Jelly Jazz, seront vendredi 7 avril à 20 h 30, sur la scène du Théâtre des 2 Points (MJC de Rodez). Il y aura une ambiance Nouvelle-Orléans avec Joseph et Léon Le Nair, qui ont pris goût à cette musique grâce à leur grand-père qui passait sur son phonographe les disques de Louis Armstrong, Billie Holiday, Bessie Smith ou encore Fats Waller.

Du côté du Club, deux groupes seront sur scène ce vendredi soir. A 21 h, Télégram et son rock signé par quelques membres des Hurlements d’Léo ouvriront la soirée à 21 h. Puis laisseront la place à Facteur sauvage et son blues « artisanal ». Tarifs de 5 à 12 euros.

Exposition à Bshop

L’expression est d’actualité. Marie-Laure Griffe et Jean-Paul Matifat s’en sont aussi emparés pour faire vivre dans la chapelle Bshop (13 rue Béteille), à forte charge symbolique, leurs œuvres respectives dans une association commune.

Marie-Laure Griffe, qui vit une partie de l’année à Saint-Geniez, et Jean-Paul Matifat mettent en tension deux univers, l’un composé de terre, d’émaux, de ciment, de sens ; l’autre de toiles de bâche, de corde, de lests… Un mariage de tension organique et spatiale qui structure l’espace et entre en collision.

Cette exposition est à découvrir jusqu’au 29 avril, les jeudis, vendredis et samedis, de 14 heures à 18 h 30.

Dédicace de Luxy Dark, samedi, à la Maison du livre

« Appréhender la réalité à travers les sens, se réapproprier la sensualité. » Le décor est planté. C’est ce double leitmotiv qui a guidé Luxy Dark pour l’écriture de son nouveau livre, intitulé « Thérapie sensuelle ». Il est arrivé le même jour que le printemps (tout un symbole !), avec des photos en noir et blanc de l’auteur, compositeur et interprète Rose Sophie, et l’auteur installée dans le Vallon dédicace cet ouvrage, qui, selon ses propres termes, "a toute sa place au rayon bien-être des librairies », ce samedi, de 10 heures à midi, à la Maison du livre, passage des Maçons. « Avec ces textes poétiques et sensuels, la poésie est au service du développement personnel", conclut Luxy Dark.

Dans les musées

Au musée Denys-Puech, dimanche à 16 h, concert avec le duo Lunatraktors.

Au musée Soulages, dimanche de 14 h 30 à 17 h 30, atelier pour tous, initiation aux arts plastiques. Lors de cet atelier chacun dessinera une carte topographique, c’est donc à partir d’une représentation de relief que la création plastique en plaques de mousse prendra forme.

Chasse aux oeufs au haras Pâques arrive à grands pas ! Ce lundi 10 avril, la mairie de Rodez organise une chasse aux œufs au haras, à partir de 15 heures. Après plus de vingt ans sans chasse aux œufs, ce lieu calme et apaisant a inspiré le service animation de la Ville. « C’est l’occasion de découvrir le haras et de s’imprégner du lieu, explique Frédéric Rubio, adjoint à la mairie. Le cadre s’y prête, c’est à deux pas du centre-ville, c’est idéal pour ceux qui n’ont pas de jardin ». La chasse aux œufs sera répartie sur deux parcours : l’un pour les moins de 4 ans, l’autre pour les plus de 4 ans. « On veut que les tout-petits en profitent, que ce soit un moment féerique pour eux, confie l’élu ». Cette activité ludique, simple et conviviale est ouverte à tous, sans inscription, et gratuite. Il est néanmoins important de retenir qu’il faut se garer à l’extérieur du haras. La chasse prendra fin une fois qu’il n’y aura plus d’œufs.