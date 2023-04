Le Lions club d’Espalion est partenaire des clowns de l’hôpital de Rodez.

Chaque année, le jour de la transhumance, sur la place d’Aubrac, les membres du Lions club d’Espalion Haut-Rouergue vendent des bérets. Ces couvre-chefs de couleurs rouge et noire sont fabriqués en France, à Bayonne, et la vache d’Aubrac est brodée à la main dans le sud-ouest. La totalité du bénéfice est reversée à l’association les "Si faux nez".

Mais, qui sont donc ces "Si faux nez" ?

Depuis 2009, les 9 clowns bénévoles des Si Faux nez interviennent dans le service de pédiatrie de l’hôpital de Rodez. Pour être à la hauteur de ces rendez-vous, ils suivent régulièrement des formations dispensées entre autres par La compagnie du voyageur debout, Le Bataclown ou Les Karamazones. L’intervention, généralement en duo, est basée sur la rencontre, qui se fait dans le respect de l’enfant. C’est toujours lui qui décide, les clowns n’imposent jamais leur présence. Des personnages, les clowns, établissent une relation avec l’enfant et son entourage. Il s’agit donc d’une posture d’improvisateur, rien n’est écrit, il n’y a pas de représentation au sens d’un spectacle ou de saynètes.

Une écoute bienveillante

Les clowns apportent un souffle léger à la vie quotidienne du service par le rire, la fantaisie, et le rêve ; créent une bulle de détente et de sourire, en s’adaptant aux besoins et envies de chacun (chaque intervention est adaptée à l’âge et à l’état de l’enfant). La venue des clowns est une fête, elle vient rompre le quotidien et la routine, atténuer l’angoisse et la solitude de l’enfant et de sa famille. "Nous pratiquons un clown distinct du clown de cirque et cela se lit dès l’abord à nos costumes et façons d’être. Nos clowns sont plus dans la relation que dans les facéties et blagues, ce qui ne les empêche pas de faire aussi les fous ! Ils sont pleins de bienveillance et d’écoute et génèrent rarement des rejets ; lorsque c’est le cas, ils s’appliquent à désamorcer ce phénomène, s’efforcent de guérir en douceur l’incommodé."

Le clown pose son regard sur ce qui l’entoure avec son imaginaire, sa douce folie, sa sensibilité à fleur de nez. Il a la spontanéité et la capacité d’émerveillement de l’enfant mais la conscience de l’adulte : la tête dans les nuages et les deux pieds bien plantés au sol, à la fois dans l’imaginaire et le concret. Loin de la caricature, il est simplement un être "dilaté", qui vit le moindre petit fait comme un événement.

Plus d’infos sur "Les Si Faux Nez" : sifauxnez.blogspot.fr et www.facebook.com/lessifauxnez