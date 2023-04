Aveyron : le village de Sénergues va retrouver un café multiservices

Il est le deuxième dans le département à retrouver vie grâce au projet "1 000 cafés".

La municipalité a convié les habitants de la commune à la rencontrer de Nadège et Grégory Lefeuvre, les nouveaux cafetiers du village. Le maire Daniel Joulia a présenté Kévin Magne, responsable territorial Occitanie du groupe 1000 Cafés. Originaire de Sainte-Geneviève-sur-Argence, il connaît bien les spécificités des petits villages ruraux. Le maire a ensuite rappelé la genèse de l’opération liée à l’arrêt d’activité des exploitants du café Le Bon Coin, à l’été 2021, et à la possibilité de racheter le bâtiment, place St-Martin. Le montage de cette opération s’est fait avec Aveyron Ingénierie.

L’acquisition du bâtiment s’est faite en juin 2022 et du café Le Bon Coin en décembre 2022. Afin de faire vivre ces lieux et perpétuer ce lien social, la commune s’est rapprochée du groupe 1000 Cafés. Mais il se posait le problème du tabac, exploitable uniquement par une personne physique. C’est Élodie Vernet, épicière au village, qui a accepté de reprendre l’activité. Quant à la presse, c’est Josy Boyer, à l’APC, et Pascal Boscus, à la boucherie, qui assurent provisoirement la distribution, grâce à l’aide de Françoise Battejat. Le but est de transférer le plus rapidement possible l’activité une fois les travaux de réhabilitation effectués, a précisé le maire.

Un suivi des cafés

Kevin Magne a présenté le dispositif 1000 Cafés dont la vocation est de recréer des cafés-restaurants multiservices dans les villages qui en sont dépourvus. "La commune reste propriétaire de la licence IV qui est mise à disposition par bail commercial. Une SARL va être créée dont le gérant, non salarié, sera Grégory. L’association 1000 Cafés assurera le suivi aux niveaux comptables et financiers".

A ce jour, 200 cafés multiservices ont ouvert ou rouvert leurs portes grâce à "1 000 cafés".

Grégory a exposé son parcours de cuisinier et de formateur et les raisons familiales qui les ont amenés à quitter la Réunion où ils étaient installés depuis 4 ans. Nadège et Grégory vont proposer café, restauration, presse, point infos touristique, salon de thé, point relais colis, bibliothèque solidaire et bientôt un point FDJ. Le commerce sera ouvert tous les jours sauf le jeudi et le dimanche après-midi. Les horaires seront aménagés en fonction de la saisonnalité et de la demande. L’ouverture est programmée au 29 avril autour d’un convivial verre de l’amitié.

Le deuxième "1 000 cafés" en Aveyron

Le café de Sénergues est le deuxième à ouvrir en Aveyron avec "1 000 cafés". En mars 2022, à Gramond, l'Estanquet ouvrait en effet ses portes grâce à ce même dispositif.