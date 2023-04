Aveyron : un week-end de Pâques tout en animations

Dès ce vendredi 7 avril et jusqu'à lundi 10 avril, de nombreuses animations vous attendent aux quatre coins de l'Aveyron. Faites vos choix !

Vendredi 7 avril

Aubin.

- Quine du foot, à 20 h 30 à la salle Pierre-Beffre.

Bozouls.

- Concours de belote, à 20 h 30 à l’espace Denys-Puech.

Calmont.

- Loto organisé par le comité des fêtes de Milhac, à 21 h à la salle polyvalente de Ceignac.

Durenque.

- Dans le cadre du «Printemps des Poètes», fête de la poésie, projection de film; visite de la maison natale de François-Fabié ; lecture poèmes, de 14 h à 18 h.

Espalion.

- Spectacle avec 4 humoristes, à 20 h 30 au gymnase intercommunal.

Le Fel.

- Quine des chasseurs du Fel-Ginolhac, salle des fêtes d’Entraygues.

Florentin-la-Capelle.

- Soirée dansante, à 20 h 30 à la salle des fêtes de La Capelle.

Rieupeyroux.

- Soirée théâtrale avec Les Compagnons des Arméniès, à 20 h 30 à l’espace culturel Gilbert-Alauzet.

Rodez.

- 17e édition du salon du vin et des vignerons, de 18 h 30 à 23 h 30 à la salle des fêtes.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Restitution du spectacle «L’histoire dont vous êtes le souffleur», à 20 h 30 à l’espace culturel.

Samedi 8 avril

Durenque.

- Dans le cadre du «Printemps des Poètes», fête de la poésie; projection de film; visite de la maison natale de F. Fabié ; lecture poèmes. De 14 h à 18 h.

Espalion.

- Chasse aux œufs à 14 h, démonstration d’archerie à 15 h 30, visite guidée à 16 h, tir de pierrière et du trébuchet à 17 h, jeux divers, du samedi 8 au lundi 10 avril au château de Calmont-d’Olt.

Estaing.

- Quine de l’école publique, à 20 h 30 à la salle d’animation.

Le Fel.

- Quine des chasseurs du Fel-Ginolhac, salle des fêtes d’Entraygues.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon, tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches du 8 au 30 avril de 14 h 30 à 18 h 30.

Laissac.

- Dédicaces des «Sisters» par William Maury, de 14 h 30 à 17 h à la Maison de la Presse.

Nayrac (Le).

- Soirée théâtrale, à 20 h 30 à l’espace multiculturel.

Rodez.

- 17e édition du salon du vin et des vignerons, de 10 h à 19 h 30 à la salle des fêtes.

Saint-Chély-d’Aubrac.

- Bal disco avec Media Laser, à 22 h 30 à la salle des fêtes.

Sanvensa.

- 8e édition de «Sanvensa s’expose», de 14 h à 19 h à la salle des fêtes.

Sénergues.

- Concours de belote à 19h et soupe au fromage, à 21 h à Notre-Dame-d’Aynès (à côté de l’église).

Villefranche-de-Rouergue.

- Balade contée avec Evatika Tisseuse, à 15 h 15 rendez-vous devant la collégiale.

- Bourse enfance et puériculture, sous la halle.

Dimanche 9 avril

Almont-les-Junies.

- Bal de Pâques ; 20 h, apéro-concert avec le groupe «Duo à deux» ; 22 h 30, bal avec l’orchestre Heptagone, à la salle polyvalente.

Baraqueville.

- Marché aux puces, tous les mois, le 2e dimanche jusqu’au 10 décembre de 7 h à 13 h Espace Raymond-Lacombe (couvert).

Centrès.

- Repas «soupe au fromage», à 20 h à la salle des fêtes.

Coubisou.

- Déjeuner tripous et tête de veau, à 8 h à la salle des fêtes du Causse.

Durenque.

- Dans le cadre du «Printemps des Poètes», fête de la poésie; projection de film; visite de la maison natale de F. Fabié ; lecture poèmes. De 14 h à 18 h.

Espalion.

- Chasse aux œufs à 14h, démonstration d’archerie à 15h30, visite guidée à 16h, tir de pierrière et du trébuchet à 17h, jeux divers, jusqu’au lundi 10 avril au château de Calmont-d’Olt.

Le Fel.

- Quine des chasseurs du Fel-Ginolhac, salle des fêtes d’Entraygues.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon, tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches du 8 au 30 avril de 14 h 30 à 18 h 30.

Laissac.

- Soirée choucroute, à 19 h au centre administratif.

Monastère (Le).

- Jeu de Pâques, de 15 h à 17 h dans le parc de la Briane et l’abbaye au Monastère.

Prades-Salars.

- Quine du club des amis, à 20 h 30.

Pruines.

- Concours de belote à 19h, soupe au fromage, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Rodez.

- 17e édition du salon du vin et des vignerons, de 10 h à 17 h à la salle des fêtes.

- Concert avec le duo Lunatraktors, à 16 h 30 au musée Denys-Puech.

Saint-Félix-de-Lunel.

- Initiation aux quilles de huit, à 15 h au terrain de Lunel.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Quine spécial enfant de l’école de Marmousets, à 14 h à la salle de l’espace culturel.

Saint-Symphorien-de-Thénières.

- Quine du foyer rural, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Sanvensa.

- 8e édition de «Sanvensa s’expose», de 10 h à 18 h à la salle des fêtes.

Sénergues.

- Chasse aux œufs à 11 h 30, rendez-vous devant l’église.

Lundi 10 avril

Aubin.

- Quine du foot, à 15 h à la salle Pierre-Beffre.

Cantoin.

- Bal traditionnel animé par Les Viodenaïres, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Durenque.

- Dans le cadre du «Printemps des Poètes», fête de la poésie ; projection de film ; visite de la maison natale de F. Fabié ; lecture poèmes. De 14 h à 18 h.

Espalion.

- Chasse aux œufs à 14h, démonstration d’archerie à 15h30, visite guidée à 16h, tir de pierrière et du trébuchet à 17h, jeux divers, au château de Calmont d’Olt.

Fel (Le).

- Quine des chasseurs du Fel - Ginolhac, salle des fêtes d’Entraygues.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Vide-greniers sur la place du Général de Gaulle.

Villeneuve.

- Thé dansant animé par Sylvie Pullès, à 14 h 30 à la salle des fêtes.