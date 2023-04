Saint-Amans-des-Cots. Bienvenue à Apolline

Clémence et Léon ont la joie de vous annoncer la naissance de leur petite sœur Apolline née le 1er Avril à Aurillac. Apolline est le troisième enfant de Nadège Monnier et Jean Marty, agriculteurs domiciliés à Colombez commune de Saint-Amans-des-Cots. Elle fait le bonheur de ses parents ainsi que de ses grands parents, Geneviève et Jean Louis Marty de Colombez et de Martine Révèl de Laurac, ainsi que de son arrière grand-mère Odette Mouysset des Agals. Nous adressons nos meilleurs souhaits à Apolline et nos félicitations aux parents et à toute la famille. Enfin une pensée pour le grand-père de Jean, Hugues Mouysset, car Apolline est arrivée le premier avril, jour de la Saint Hugues.