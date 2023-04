C'est un vin de Marcillac qui ouvrira le banquet de cette émission consacrée à la gastronomie et présentée par Laurent Mariotte.



Qui dit bonne chère dit (bien souvent) bonne table. Et la cuisine de l'Aveyron y a sa place. Tous les samedis de 11 heures à 12 h 30 sur Europe 1, "La table des bons vivants" réunit autour de Laurent Mariotte des recettes, des personnalités, notamment du monde culinaire, et des chroniques gatronomiques, et là aussi, l'Aveyron y a sa place.

Ce samedi 8 avril, on y retrouvera le département dans la peau d'un vin, un marcillac AOC, celui du Domaine des Boissières et de Marc Fraysse, 1er prix du concours national "Vignerons et terroirs d'avenir" en 2018. Une bouteille sûrement dénichée par la chroniqueuse de l'émission Ophélie Neiman, surnommée Miss Glouglou dans l'émission.

Ce n'est pas la première fois que l'Aveyron s'invite à cette table des bons vivants radiophonique : le 11 février dernier, c'est le chef d'origine aveyronnaise Julien Boscus, aux fourneaux du restaurant Origines à Paris.

Ce samedi à La Table des Bons Vivants sur @europe1 entre 11h et 12h30 autour de Laurent Mariotte et @missglouglou :

- le vinaigre de bière de la @brasseriedeletre, une balade à Venise avec Laura Zavan, l’actrice Catherine Frot et le chef Julien Bouscus pic.twitter.com/gq08axrL32 — Philippe Toinard (@PhilippeToinard) February 11, 2023

A venir peut-être sur les ondes (et non au micro-ondes) et si ce n'est déjà, l'aligot, le roquefort, le farçou, le gâteau à la broche, le ratafia, le stockfish... De quoi s'ouvrir l'appétit en écoutant la radio.