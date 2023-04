Sauveterre-de-Rouergue. C’est Pâques à la ferme buissonnière

Des ateliers poney à thèmes seront organisés pour Pâques à la ferme buissonnière (enfants entre 5 et 11 ans). Matinées fermières le 27 avril, le 28 avril, le 2 mai de 9 h à midi. Land art le 28 avril, le 29 avril de14 h à17 h, le vendredi 5 mai de 9 h à midi. Un atelier cirque aura lieu le 24 avril, le 2 mai, le 4 mai de 14 h à 17 h, le 25 avril de 9 h à midi. Tarifs non adhérents, 45 € la demi-journée - 123 € les 3. Tarifs adhérents, 38 € la demi-journée - 105 € les 3. Des stages équitation tous niveaux, à partir de 10 ans, auront lieu le 29 avril, le 4 mai de 9 h à midi, le 27 avril, le 5 mai, le 6 mai de 14 h à 17 h. Tarifs non adhérents 48 € la demi-journée – 133 € les 3. Tarifs adhérents 40 € la demi-journée – 111 € les 3. Réservations et renseignements au 06 65 25 51 31.