Villefranche-de-Rouergue. Des animations à ne pas manquer

Chantiers jeunes vacances d’avril : les inscriptions sont ouvertes. Suite au succès des années précédentes, la Mairie et les Ateliers de la Fontaine relancent les chantiers jeunes du 4 avril au 2 mai 2023. Inscription ouverte jusqu’au 12 avril inclus. Au programme, des animation Handi Sport, visite en maison de retraite et fabrication de nichoirs avec l’association l’Outil en main etc. Plus d’infos sur el site de la maire de Villefranche-de-Rouergue.

Pâques en Bastide. Ce samedi 8 avril de 15 heures à 18 heures, Commerces en Bastide vous invite à cheminer au cœur de notre magnifique Bastide en compagnie de la très envoûtante Evatika Tisseuse De Contes.

Aqualudis ouvert pour dimanche et lundi de Pâques. Durant ce week-end de Pâques, profitez des joies de la baignade au centre Aqualudis, qui est ouvert dimanche et jour fériés.

À ne pas manquer le lundi de Pâques, la chasse aux œufs organisée par l’équipe d’Aqualudis de 11 heures à 13 heures et de 15 heures à 17 heures !