Des tensions avec Emmanuel Macron ? "On est totalement aligné", répond Elisabeth Borne, à Rodez

En déplacement en Aveyron ce vendredi 7 avril 2023 sur le thème de la santé, Elisabeth Borne voit ses liens avec Emmanuel Macron entrer dans une phase cruciale.

Dans la maison de santé rurale de Salles-Curan puis à l'hôpital de Rodez, Elisabeth Borne a effectué une visite aveyronnaise sur le thème de la santé, ce vendredi 7 avril 2023. Un déplacement réalisé 24 heures après la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, en France.

Des dissensions avec le président ?

Le climat reste très tendu dans le pays, avec une intersyndicale toujours unie en bloc contre la détermination du gouvernement à ne pas faire marche arrière. Très tôt ce 7 avril, nos confrères du Monde ont fait état de dissensions entre le chef de l'Etat et sa Première ministre.

Questionnée sur le sujet en amont d'un face-à-face avec les lecteurs de Centre Presse Aveyron, la cheffe du gouvernement a répondu : "on est totalement aligné. Il a donné un cap, il m'a chargé de préparer un programme du gouvernement sur des sujets très concrets pour les Français : la santé, l'éducation, la transition écologique et précisément le travail".

Élisabeth Borne a poursuivi :"je suis en train d’échanger , c’est le sens de mon dépalcement dans le département, sur les enjeux de santé. Le cap est clair" .

"Il fixe le cap, et je travaille sur la feuille de route qu'il m'a donnée"

Interrogée une première fois à Salles-Curan sur d'éventuelles dissensions avec Emmanuel Macron, la Première ministre avait répondu :"le président de la République fixe le cap, et pour ma part, je travaille sur la feuille de route qu'il m'a donnée".

La locataire de Matignon poursuivait ensuite : "on échange régulièrement, je pense qu'on partage les mêmes analyses. Il y a besoin d'apaisement dans notre pays, c'est ce que j'ai dit dès le départ, et il y a besoin d'apporter des réponses rapides et d'être parfaitement alignés sur ce sujet".