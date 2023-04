Espalion. Dominique Boémo mis à l’honneur au sein du club

Le club a tenu à souligner la performance de Dominique Boémo et le bon résultat des jeunes.

Une belle manifestation a eu lieu mercredi dernier au dojo du gymnase intercommunal, à l’occasion de la remise de la ceinture noire 2e dan à Dominique Boémo. Amis, anciens judokas, famille, sans oublier le président du Judo club Nicolas Anglade et la trésorière-adjointe Marie-Jo Lacan étaient présents à cette occasion, et c’est Roland Girbal ceinture noire 3e dan qui a remis la ceinture noire 2e dan à Dominique Boémo. C’est à l’âge de 37 ans que Dominique a commencé à pratiquer le judo, en Moselle. Arrivé à Espalion en 2004, il a poursuivi dans sa discipline et il a obtenu la ceinture noire 1er dan en 2012. Avec Roland Girbal et Mathias Malié comme partenaires, il a préparé depuis plusieurs mois, son passage de grade et il a obtenu les derniers katas à Toulouse, devenant ainsi le plus gradé du club derrière Roland Girbal.

Les jeunes montent

Roland Girbal a également souligné le bon résultat de Mathias Malié qui vient d’obtenir 10 points lors du passage de grade à Toulouse, portant son total à 50, alors qu’il en faut 100 pour obtenir la ceinture noire. Un joli challenge en perspective.

Magnifique performance également pour le minime Baptiste Férouelle. Agé de 14 ans, il pratique le judo depuis l’âge de 5 ans. Après un gros parcours régional et interrégional, il participait samedi dernier à la finale de la Coupe de France à Villebon-sur-Yvette qui réunissait plus de 1000 combattants, dont 48 dans sa catégorie (il pèse 73 kg). Sorti de poule, il gagnait un combat, puis s’inclinait contre un adversaire beaucoup plus costaud et se blessait à la cuisse. Malgré ce handicap, il remportait un nouveau combat et se classait dans le top 10 national en prenant la 8ème place. Une fierté pour le club tiré vers le haut par ses cadres, à l’image de Roland Girbal qui passera prochainement le grade technique pour obtenir la ceinture noire 4e dan.

Une suite de la saison qui s’annonce riche, avec notamment "L’itinéraire des champions", mardi 17 et mercredi 18 octobre, où le club accueillera durant deux jours de grands champions et championnes sur les tatamis du gymnase intercommunal.