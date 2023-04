Élisabeth Borne à l'hôpital de Rodez : Sainte-Marie regrette que la santé mentale soit "la grande oubliée" de cette visite

Le service psychiatrique du centre hospitalier regrette de ne pas avoir reçu Elisabeth Borne ce vendredi à Rodez.

Après sa visite à la maison de santé de Salles-Curan ce vendredi matin, c'est à l'hôpital de Bourran (Rodez) que s'est rendue la Première ministre Elisabeth Borne à la mi-journée. En pleine crise sociale liée au projet de réforme des retraites, et au lendemain d'une 11e journée de mobilisation dans la rue, un comité d'accueil composé de 200 à 300 manifestants l'attendait.

Élisabeth Borne visite depuis 12h45 les différents services du centre hospitalier, et des échanges sont prévus avec les partenaires de la communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS). Mais du côté de Sainte-Marie, on regrette de ne pas avoir reçu la Première ministre. "La santé mentale, grande oubliée des visites ministérielles", dénonce le service psychiatrique par voie de communiqué.

"Les établissements Sainte-Marie Aveyron, qui assurent une mission de service public dans le domaine de la santé, regrettent qu'une fois de plus, la santé mentale soit la grande oubliée des visites ministérielles. Et ce, alors qu'ils sont confrontés aux mêmes difficultés (pénurie de médecins et de soignants, problèmes de recrutement, etc...) que les hôpitaux publics".

Coupure de courant à l'hôpital

La venue d'Elisabeth Borne a vivement fait réagir en Aveyron, en plein contexte social tendu. Le courant a été temporairement coupé, notamment à l'hôpital, avant l'arrivée de la Première ministre.

Le directeur de l'hôpital, Vincent Prévoteau, ne cache pas sa colère. "Cela aurait véritablement pu mettre des gens en danger !". Un "groupe électrogène performant et une bonne maintenance" ont permis d'éviter le pire.

