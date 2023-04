Élisabeth Borne en Aveyron : voici le programme de la visite ce vendredi de la Première ministre

La Première ministre se déplace en Aveyron ce vendredi 7 avril, accompagnée de François Braun ministre de la Santé et de la Prévention et de Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Voici le programme de son déplacement surprise.

Élisabeth Borne se déplace vendredi 7 avril dans l'Aveyron accompagnée de François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention "à la rencontre des professionnels de santé et élus qui portent des initiatives locales pour améliorer l’accès aux soins des Français" souligne le communiqué de presse. 9h40. Salles-Curan Un premier rendez-vous est programmé à 9h40 avec les professionnels de la maison de santé rurale de Salles-Curan "particulièrement engagés pour apporter une offre de soin de qualité au plus près de la population rurale". 12 h. Hôpital de Rodez Élisabeth Borne rencontrera ensuite à 12 heures le personnel soignant du centre hospitalier de Rodez et "les services qui ont mis en place des initiatives innovantes : équipes mixtes, plateau d’imagerie mutualisé, consultations avancées". Un échange avec les partenaires de la communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) du Nord Aveyron où sera signé "un projet de maison des internes permettant de rendre le territoire encore plus attractif pour les jeunes professionnels", clôturera cette visite. 13h15. Déjeuner républicain Enfin, à 13h15, un déjeuner républicain réunira la Première ministre et ses ministres pour dialoguer avec élus et acteurs sociaux du département. La présidente de la Région y participera. À cette occasion, la Première ministre et Carole Delga devraient échanger sur la RN88, notamment de son passage à 2X2 voies entre Rodez et Sévérac-d'Aveyron et du financement des travaux. Élisabeth Borne se déplace en Aveyron dans une période où le département est impacté par la loi Rist, le tour de vis sur la rémunération de l'intérim médical qui est entré en vigueur le 3 avril dernier. En effet, plusieurs services dans les petits hôpitaux pourraient être très impactés faute de médecins remplaçants.