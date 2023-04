Saint-Jean-Delnous. Jean-Marc Chapus tourne la page communale

L’employé communal, Jean-Marc Chapus, a fait valoir ses droits à la retraite. Il fut pendant plus de vingt ans employé à la Cave Coopérative de Labastide-de-Lévis, et c’est en février 2003 qu’il intègre le poste d’agent d’entretien au sein de la commune de Saint-Jean-Delnous.

Jean-Marc a toujours aimé travailler seul. Très compétent dans beaucoup de domaines, il savait organiser son temps de travail. Pour pouvoir effectuer certains travaux, il lui a fallu cependant suivre les formations nécessaires (Caces, électricité, travaux en sécurité etc.).

Il a suivi de très près la construction de la station d’épuration. Il en connaissait par cœur le fonctionnement, en a assuré le parfait entretien pendant 15 ans et n’a jamais négligé la contrainte des nettoyages bi-hebdomadaires. La mairie faisait souvent fait appel à lui pour réparer tel appareil qui ne fonctionnait plus, pour déplacer un bac évier, souder un pied de chaise, ou des jeux à l’école etc. Pendant vingt ans, il a facilité la vie de la commune. Répondant toujours au téléphone, il se rendait disponible pour aller ici ou là sécuriser une route, placer des panneaux, dégager un arbre déraciné par le vent ou tout autre objet (poteau téléphonique, voiture en panne etc.). Au cours d’une réunion du conseil municipal, furent évoqués avec lui et son épouse Marie-Thérèse, les bons moments de cette vie de travail et le maire Gilbert Dalmayrac lui a adressé ses vœux pour une belle retraite par ces mots :

"Jean-Marc, par ta participation pendant vingt ans à la vie de la commune de Saint-Jean-Delnous, tu es devenu une figure de notre village. Tu faisais partie de notre paysage en partageant notre vie de tous les jours. Au nom de notre commune, du Conseil municipal et en mon nom personnel, je te dis un grand merci. Nous te souhaitons tous une heureuse retraite et une excellente santé. Je sais combien tu vas l’apprécier après toutes ces années de travail bien remplies…"