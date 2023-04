Saint-Saturnin-de-Lenne. Journée estofinade pour les aînés

En car ou en covoiturage, quatre-vingts membres de "Fleur des Causses" ont récemment profité d’une belle journée ensoleillée pour sacrifier à une tradition annuelle : la dégustation de l’estofinade.

Dans la matinée, à 10 heures, le groupe est attendu pour une visite à la poterie du Don au Fel. Formidable découverte que ce pôle européen consacré à la céramique contemporaine ! D’abord sa situation sur les hauteurs du Fel, près de Montsalsy, offre un panorama éblouissant sur la vallée du Lot. Ensuite l’architecture avant-gardiste, surprenante ne laisse pas indifférent. À l’intérieur les seniors sont accueillis par Nigel Atkings qui, avec son épouse Suzy, a fondé ce lieu remarquable. Nigel retrace toutes les étapes qu’ils ont franchies, avant d’arriver à l’ouverture, en 2007, du "Don du Fel". Dans la magnifique galerie, les visiteurs découvrent et admirent une sélection de ce qui se fait de mieux en matière de céramique contemporaine. Magnifique ! Chacun est ébloui par tant de beauté et personne n’est surpris d’apprendre que la galerie reçoit 15 000 visiteurs par an. Une visite guidée de l’espace "ateliers" dévoile le travail minutieux réalisé à toutes les étapes (fabrication au tour, séchage et couleur, cuisson…) liées au procédé du "grès au sel" que Suzy a développé jusqu’à un niveau inédit.

En route vers Grand-Vabre et arrêt chez Marie pour l’estofinade attendue ! Au menu : apéritif à la fleur de sureau, potage, tête de veau (aussi copieuse que délicieuse), stockfisch (parfait), noix de veau braisée, salade verte, fromages et coupe d’Artagnan, le tout arrosé d’un bon vin de pays. Si certains ont su se modérer, d’autres se sont laissé aller à un repas quasi pantagruélique.

Autour des tables, les discussions, les plaisanteries allaient bon train ; le temps passait trop vite…

Le trajet de retour prolongea quelque peu le bonheur d’être ensemble. Ce fut une très belle journée alliant découvertes, art, gastronomie et amitié.