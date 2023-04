La 2e édition de la Boussacoisse à l’agenda du samedi 29 avril

Après le coup d’essai transformé en coup de maître l’an passé par l’association des chemins de Boussac et du Ségala par son organisation de course d’orientation, tous les voyants étaient au vert pour mettre en place une deuxième édition cette année. Après beaucoup de travail, de recherche, et d’investigations sur le terrain, cette deuxième édition de la bien nommée "Boussacoise" est dans les tuyaux pour le samedi 29 avril.

Vous pourrez ainsi venir passer une après-midi de course et de découverte suivie d’une collation musicale, à partir d’un concept libre et ludique ouvert à tous à pied ou en VTT, en courant ou en marchant, le challenge étant de trouver le plus possible de balises. Deux parcours seront proposés : expert ou découverte, accueil dès 13 h 30 pour un départ à 14 h 30 – 3 h 30 expert VTT ou à pied. Accueil dès 14 h 30 pour un départ à 15 h 30 – 2 h découverte à VTT ou à pied le parcours de 2 h étant idéal pour découvrir l’activité d’orientation en pleine nature.

Vous pouvez vous inscrire individuellement ou en famille (4 personnes maximum). Inscription individuelle + collation 18 €. Inscription en équipe 18 € pour le chef d’équipe + 8 € par personne pour la collation (gratuit pour les moins de 10 ans accompagnés d’un adulte). Ces réservations doivent se faire avant le 23 avril pour la collation, le prix restant le même après le 23 sans la collation musicale qui comprend toasts pizzas salées et sucrées cuites au four à pain + boissons. Pour les VTT, prévoir dispositif pour porter la carte (support, sac à dos…).