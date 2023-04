Réquista. La belle chasse aux trésors de l’Ucar

L’Ucar (union des commerçants et artisans de Réquista) avait organisé, pour les enfants du Réquistanais, une chasse aux trésors le mercredi. L’équipe dynamique composée d’Aurélie et Agnès a mis en œuvre son imagination pour cette super chasse au trésor qui s’est déroulée dans les rayons du magasin. Les enfants du Réquistanais étaient venus nombreux participer à ces réjouissances. Il s’agissait d’un beau travail d’investissement dont a fait preuve l’équipe soudée, qui a composé des épreuves ludiques et amusantes qui ont su tenir les enfants en haleine pendant plus d’une heure. Finalement, les enfants sont parvenus à ouvrir le coffre de Jeannot lapin où ils ont découvert le fameux trésor garni de chocolats. Ensuite tout s’est terminé autour d’un bon goûter convivial qui a ravi les jeunes participants. Joyeuses fêtes de Pâques à tous.