Naucelle. La pétanque au niveau départemental

Le Pétan club de Naucelle avait récemment mobilisé ses troupes pour organiser une manche éliminatoire en triplette du secteur de Rodez. Un total de 103 équipes s’étaient déplacées, avec plus de 300 joueurs étaient venus en découdre. À l’issue de la journée, 15 équipes ont été qualifiées. L’équipe Fabrice Caulet, Éric Archimbaud et Christophe Lagarde d’Onet Village étant qualifiée d’office, car championne l’année précédente.

Le Pétan Club de Naucelle avait pour sa part engagé 3 équipes : Grégory Portal, Francis Malzac et Roger Lanthelme. Claude Salinier, Jean-Luc Grèzes et Yvan Viatgé. Michel Héraes, Émilien Albouy et Benjamin Imbrech.

Un repas était assuré autour de 12 h dans la salle des 2 Viaducs, plus de 150 personnes servies pour entamer la seconde partie de la journée.

Résultats

Liste des équipes qualifiées pour les 15 et 16 avril à Villefranche de Rouergue : Quemeuner Jérôme (Le Monastère) , Michel Didier et Olivier Blanc (Comps) , Alexandre Barnabe, Frédéric Hery et Anthony Virales (Quatre Saisons), Nicolas Albaladejo (La Mouline) , Julien Ayer (Onet Village) , Stéphane Lutran (Carcenac) , Mathias Croiset, Florian Sérièye et Mickaël Raynal (Flavin) , Pascal Crozat, Anthony Dutron et Guy Barnes (La Primaube).