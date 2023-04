Baraqueville. La semaine olympique version handisport

Comme chaque année, à l’initiative de Mme Mouriés-Martin professeure d’EPS, une sensibilisation au handisport, était récemment proposée à deux classes de 6e. Pendant 2 heures, Camille, agente de développement au comité départemental handisport, a fait réfléchir les élèves aux sports que pouvaient pratiquer les athlètes handicapés, et aux adaptations qui leur sont proposées : guide, ballon avec grelots, torball, fauteuil aux roues inclinées, etc. Tout est fait pour que le maximum de sports soit ouvert au maximum d’athlètes, quel que soit leur handicap : physique, psychique, sensoriel.

Après avoir cogité en petits groupes, les élèves ont pu découvrir en images les sports présents aux Jeux Paralympiques et Deaflympiques (jeux réservés aux sourds et malentendants).

Cette année les élèves ont eu la chance de rencontrer Adrien Alauzet, un triathlète de 27 ans, sur la bonne voie pour se qualifier aux prochains Jeux paralympiques de Paris. Celui-ci a expliqué en toute simplicité son parcours : un accident de voiture qui le rend hémiplégique il y a 8 ans mais une rééducation grâce aux sports qui lui permet aujourd’hui d’être parmi les meilleurs triathlètes français. Il doit parcourir 750 m de natation, puis 20 km à vélo et 5 km de course en 1 h 15 environ. Bien des valides en seraient incapables.

Cette belle leçon de courage et de ténacité a impressionné le jeune public d’autant que cet athlète de haut niveau a ajouté qu’il devait en plus de ses entraînements quotidiens, avoir un emploi. Rares sont les sportifs qui ont la chance d’être soutenus financièrement par une fédération. Cependant nos deux intervenants se sont félicités de la plus grande visibilité des jeux handisports désormais : une belle reconnaissance pour ces héros de l’ombre.