Prades-Salars. Le court-métrage comme support éducatif

Les élèves de l’école maternelle de Prades participent pour la troisième fois à la fête du court-métrage.

Ces courts-métrages accessibles gratuitement permettent d’engager les enfants dans une première expérience artistique et culturelle. Les enfants peuvent échanger sur les différentes techniques, thèmes, points communs ou différences.

La fête du court-métrage est une manifestation annuelle née de la volonté de mieux faire connaître celui-ci au plus grand nombre.

Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à l’international, à l’occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à tous.

Chaque année, la Fête du court-métrage élabore une programmation officielle – avec le soutien de l’agence du court-métrage pensée pour valoriser le meilleur du court, s’adresser à tous les publics et tous les âges, mettre en avant les grands réalisateurs de demain. Aussi, l’ensemble des élèves a assisté à la projection pour les 3-5 ans "Jouons ensemble : viens rencontrer de nouveaux amis et t’amuser avec eux", cinq petits courts métrages sur le thème des jeux et de l’amitié.

Les MS et les GS ont également assisté à la projection pour les 5-7 ans "Promenons nous dans les bois", que le loup y soit ou non, il y a plein de créatures merveilleuses à découvrir dans le bois.