Marcillac-Vallon. Les jeunes au carrefour des métiers

"Découvrir des métiers et des voies de formations afin de mûrir un projet d’orientation", c’est l’enjeu du "parcours avenir" organisé dernièrement à la salle des fêtes par le collège Saint-Joseph pour les élèves de 5e, 4e et 3e.

Ce carrefour des métiers leur a permis de rencontre et d’échanger avec une soixantaine de professionnels, parmi lesquels de nombreux parents d’élèves, qui ont ainsi eu l’occasion de "valoriser leurs activités, leurs passions, leurs projets et de mieux percevoir les préoccupations et attentes des jeunes". Les lycées de Rignac, de Saint-Joseph de Villefranche, de François-d’Estaing et de Louis-Querbes de Rodez, la Chambre de métiers et les Compagnons du devoir avaient également accepté de donner de leur temps en répondant à cette invitation.

"Ce fut un après-midi constructif avec des rencontres très intéressantes pour tous", a déclaré Sandrine Garriguet, la directrice de l’établissement, témoignant aussi de la satisfaction des élèves et de leur souhait de voir ce type d’animation renouvelée.