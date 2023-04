Espalion. L’USE va tenter de prendre un ticket pour la finale de la coupe

Pour cause de sanction administrative (4 matchs de suspension de terrain dont 2 avec sursis) suite aux quelques débordements entre supporters lors du match de coupe d’Aveyron face à Ouest Aveyron à Villeneuve (seul le club d’Espalion a été sanctionné) la rencontre contre Lévézou était délocalisée à Saint-Geniez-d’Olt. L’excellent terrain de la Falque a aidé l’équipe de Pascal Cure à produire son jeu de passe rapide au sol qui déstabilisera un adversaire rapidement dépassé. Une philosophie de jeu que le coach essaie de mettre en place depuis le début de saison. Victoire logique 3-0 avec deux buts de Yoan Cayla et un but contre son camp. Une bonne répétition pour la demi-finale de la Coupe d’Aveyron qui se jouera contre… Saint-Geniez (1er en D2), samedi 8 avril à 19 heures à Sévérac-le-Château. Pour l’occasion le club a mis en place "Un Kit de Supporter" disponible à L’Embuscade, Aux 3 Caves et sur le marché vendredi matin (kit à 10 € avec bandana + casquette ou 15 € avec bandana + casquette + place dans le bus des supporters). Ce bus des supporters partira de l’espace Bessière à 17 heures (réservation au 06 32 97 43 98).