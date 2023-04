Entraygues-sur-Truyère. Mille et une nuits dans la forêt

C’est dans la salle multiculturelle, que le public a assisté au spectacle de grande qualité donné par les 18 élèves de la classe des grands de l’école publique d’Entraygues. Le projet, initié par la nouvelle directrice, Christine Moisset, et inspiré par la chanson occitane de Philippe Vialard, a été travaillé avec l’école du Parc naturel régional de l’Aubrac, puis mis en œuvre avec Loïc Sansot, du centre permanent d’initiatives pour l’environnement. Les écoliers ont découvert l’histoire de "Martha la louve vivant dans la forêt, détruite par les humains", mise en musique et en scène par Céline Mistral, avec laquelle ils ont travaillé et préparé le spectacle, ainsi qu’avec l’association des parents d’élèves. L’histoire est contée en phrases enregistrées par les enfants, en musique originale, en sons divers produits par les écoliers (et le gong de la directrice), et en chœur chanté en occitan. La chorégraphie, entièrement composée collectivement, laisse place à l’initiative de chacun tout au long du spectacle et la créativité des enfants est mise en valeur. Tous ont appris au fil des ateliers, menés par Céline Mistral et Christine Moisset, à travailler ensemble et à privilégier la collaboration, et l’estime mutuelle : "Par ce travail coopératif, ils ont appris à considérer l’autre ; ils ont découvert le plaisir et la richesse de faire quelque chose ensemble, quelque chose de beau"… Mais aussi, qu’"il faut respecter la nature, et coopérer avec les animaux".