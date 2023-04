Santé : Elisabeth Borne signe une lettre d'engagement pour la création d'un internat basé à Rodez

Le projet est évoqué depuis plusieurs années, sans pour autant se concrétiser.

À la toute fin de sa visite de l'hôpital Jacques-Puel de Rodez, Elisabeth Borne, aux côtés du président du Département Arnaud Viala, du maire de Rodez, Christian Teyssèdre, du directeur du Groupement hospitalier du Rouergue, Vincent Prévoteau et d'Alain Vieillescazes, président du conseil de l'ordre, a signé une lettre d'engagement "relative à la création d'un internat territorial à Rodez".

Depuis des années, en Aveyron, le besoin en hébergement pour les étudiants en formations médicales et paramédicales a été identifié sans pour autant que des réponses satisfaisantes soient apportées. Si aucune date de construction n'a été avancée, les signataires de cette lettre se sont engagés "à finaliser le projet et mobiliser tous les soutiens financiers". L'objectif "de ce projet d'internat territorial, basé à Rodez, serait de favoriser l'attractivité du territoire en proposant des solutions d'hébergement adaptées, de qualité et accessible. La création de ces conditions d'accueil optimales apparaît comme un atout majeur dans la volonté de fidéliser les étudiants et de faciliter leur implantation future", est-il précisé dans cette lettre d'intention.

À Rodez, le projet d'internat destiné à accueillir les étudiants en médecine avait déjà été évoqué à plusieurs reprises, sans pour autant se concrétiser.