Onet-le-Château. Toujours plébiscitée !

Voilà plus de cinq ans que la culture africaine s’invite à Onet, grâce au dynamisme de l’association Douedy africa : cours de danse, de percussions, et depuis septembre dernier, de chant, avec la mise en place d’une chorale. L’association anime également des temps pédagogiques en école et se mobilise lors d’évènements locaux.

La joie et l’énergie dégagées surprennent et ravissent tous les publics. Le cours de danse du jeudi s’est installé cette année à la Penchoterie. Ibrahima Kalil Toure est venu spécialement de sa Guinée natale, pour partager sa passion en France.

Ex-membre de la troupe "les Ballets africains de la République de Guinée", il donne des cours depuis 12 ans.

Les danseurs peuvent s’inscrire à l’année, au trimestre ou venir ponctuellement à un ou plusieurs cours.

Quant aux curieux, ils sont invités à venir découvrir l’activité de leur choix, gratuitement, lors d’une première séance.

L’ambiance bienveillante et joyeuse est garantie à 200 %, que ce soit les mardis de 19 heures à 20 heures au Patio Centre social pour le chant et les percussions ou le jeudi de 19 h 30 à 21 heures à la Penchoterie, pour la danse !

Contact : Anne Yahou au 06 86 15 23 11 et sur Facebook : Asso Douédy africa.