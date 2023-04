Lédergues. Un atelier couture et tricot actif pour une bonne cause

Les mardis de 14 h à 17 h, les passionnées de couture et tricotage se retrouvent dans la salle de la mairie pour le montage de couvertures très colorées. Depuis de nombreuses années, l’atelier couture fonctionne avec des adhérentes de Générations mouvement, il permet de rompre l’isolement, la solitude, de partager des moments conviviaux et chaleureux. Ces couturières, aux doigts agiles, précises dans l’assemblage de carrés tricotés avec des laines de différentes couleurs, confectionnent de grandes couvertures multicolores et chaudes pour la bonne cause. Elles sont remises à Emmaüs, pour aider les personnes dans le besoin. Très persévérantes et assidues, ces couturières ont réalisé plus de 300 couvertures. Si vous êtes en possession de pelotes de laine que vous n’utilisez pas, vous avez la possibilité de les remettre à madame Jany qui en fera un bon usage.